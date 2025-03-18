Российский бизнес научился работать в условиях санкций

Отечественный бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но предприниматели научились работать в условиях санкций. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, бизнес запустил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партерами. При этом санкции подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю, подчеркнул глава государства.

Ежегодный съезд РСПП собрал в Москве 1,3 тысячи делегатов и гостей, в их числе — крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны. Путин поблагодарил членов союза за вовлеченность в общенациональную повестку развития.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее анонсировал телефонные переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров состоится с 16:00 до 18:00 по московскому времени.