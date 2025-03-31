Российских водителей ждут 6 изменений в апреле. Что надо знать

Российских водителей с 1 апреля ждут изменения, в частности новые штрафы и большие скидки. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

Штрафовать начнут иностранцев, которые больше года назад оформили вид на жительство или гражданство, но продолжают ездить по зарубежным правам. Кроме того, теперь для получения российского водительского удостоверения иностранцам придется сдавать экзамены в автошколе.

Центробанк получил право ограничивать долю займов в банках на покупку автомобилей. Таким образом авторы идеи хотят снизить закредитованность жителей страны.

Скидки затронут некоторые автомобили в дилерских центрах. Это касается машин, которые в большом количестве скопились на складах и которые надо поскорее распродавать.

«Диапазон скидок очень отличается в зависимости от стоимости автомобиля — в среднем это от 300 до 500 тысяч рублей, но по некоторым брендам достигают миллиона рублей», — рассказал изданию гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Кроме того, ожидается рост цен на услуги шиномонтажа из-за резкого повышения спроса. Стоимость полисов ОСАГО для мотоциклистов будет зависеть от их стажа и мощности двигателя. Кроме того, на три года вводится мораторий на штрафы для мусоровозов, которые поймали на перевесе.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский напомнил, что штрафы за некоторые нарушения ПДД значительно выросли.