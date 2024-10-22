С обменом старых долларов за границей возникли трудности

У россиян возникли проблемы при обмене наличных долларов как за границей, так и в отечественных банках и обменных пунктах. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты туристической отрасли предупредили, что в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Армении и на некоторых других популярных направлениях теперь требуют доллары нового образца («синие»). Кроме того, эти купюры должны быть в идеальном состоянии, без посторонних надписей, потертостей и пятен.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян назвал проблему больной темой. Он подчеркнул, что ни Министерство финансов США, ни Федеральная резервная система не делали никаких объявлений об отзыве долларов старого образца из оборота.

«Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в 5%», — подчеркнул он.

Туристы из России, по словам Мурадяна, активнее всего жаловались на проблемы с наличными долларами в 2023 году, поскольку это стало для них неприятной неожиданностью. Сейчас жалоб меньше, но это связано с тем, что турагенты начали предупреждать клиентов о возможных сложностях заранее.

Мурадян заметил, что непонятно, как и когда ситуация разрешится. Он допустил, что новые требования связаны с тем, что купюры старого образца стали чаще подделывать, хотя это только предположения.

В АТОР обратили внимание, что проблема с приемом наличных долларов до сих пор актуальна. Туристам рекомендовали заранее уточнять требования к состоянию и типу валюты при планировании поездки в страны, где могут возникнуть сложности со старыми купюрами.