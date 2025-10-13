«Что вы хотите увидеть?» Девушка попала на порносайт, поддавшись на уловки мошенников

Вместо роли гостьи на свадьбе — попала на сайт по заказу эскорта. Профессиональная модель Ксения стала жертвой мошенников, как и несколько сотен других девушек, которые проходили кастинг якобы для клипа известных исполнителей. Откровенные фотографии попали на сомнительный сайт, вместе с данными девушек и их близких родственников. За удаление требовали деньги. Ксения рассказала 360.ru подробности произошедшего.

История случилась в 2023 году. Девушка увидела объявление на кастинг моделей в клип певицы Вали Карнавал. Она откликнулась, прошла по ссылки в чат-бот и оставила там свои параметры. Ответ пришел через две недели от реального человека.

«Это была женщина, пишет о том, что я подхожу на такую-то роль, а роль была — гостьи на свадьбе. <…> Они допросили меня, то есть мне нужно было сказать много информации почему-то о себе. И созвониться именно по видеосвязи, то есть созвониться для того, чтобы они удостоверились, нет ли на моей коже каких-то заболеваний», — рассказала Ксения.

В недоумении от странного требования, девушка выслала видеовизитку, где она в нижнем белье. Но ее собеседница настаивала именно на видеозвонке.

«Почему-то наш созвон произошел в два часа ночи, что очень странно. Вот, на это изначально я не обратила внимания. Подключаюсь я к видеозвонку, камера отключена, и со мной разговаривает какой-то супер охрипший голос, прям максимально, вообще как будто бы несоответствующий женщине, которая со мной переписывалась», — поделилась девушка.