«Что вы хотите увидеть?» Девушка попала на порносайт, поддавшись на уловки мошенников
Модель из России Ксения попала на порносайт, поддавшись на уловки мошенников
Вместо роли гостьи на свадьбе — попала на сайт по заказу эскорта. Профессиональная модель Ксения стала жертвой мошенников, как и несколько сотен других девушек, которые проходили кастинг якобы для клипа известных исполнителей. Откровенные фотографии попали на сомнительный сайт, вместе с данными девушек и их близких родственников. За удаление требовали деньги. Ксения рассказала 360.ru подробности произошедшего.
История случилась в 2023 году. Девушка увидела объявление на кастинг моделей в клип певицы Вали Карнавал. Она откликнулась, прошла по ссылки в чат-бот и оставила там свои параметры. Ответ пришел через две недели от реального человека.
«Это была женщина, пишет о том, что я подхожу на такую-то роль, а роль была — гостьи на свадьбе. <…> Они допросили меня, то есть мне нужно было сказать много информации почему-то о себе. И созвониться именно по видеосвязи, то есть созвониться для того, чтобы они удостоверились, нет ли на моей коже каких-то заболеваний», — рассказала Ксения.
В недоумении от странного требования, девушка выслала видеовизитку, где она в нижнем белье. Но ее собеседница настаивала именно на видеозвонке.
«Почему-то наш созвон произошел в два часа ночи, что очень странно. Вот, на это изначально я не обратила внимания. Подключаюсь я к видеозвонку, камера отключена, и со мной разговаривает какой-то супер охрипший голос, прям максимально, вообще как будто бы несоответствующий женщине, которая со мной переписывалась», — поделилась девушка.
По требованию женщины Ксения показывала на камеру различные эмоции, в том числе и сексуальность. При этом модель отметила, что собеседница на том конце разговаривала с ней очень быстро, а она сама была как будто в трансе или помутнении. По словам девушки, она не совсем понимала, что делает, но выполняла указания.
Голос приказал ей снять нижнее белье, и Ксения как в трансе исполнила требование. Сначала сняла трусы, потом бюстгальтер. Но когда потребовали убрать руки, которыми девушка прикрывала грудь, пелена спала и Ксения запаниковала и отключила связь.
«Она перезванивает, я говорю „нет, руки я убирать не буду, зачем вам это надо, что вы там хотите узнать, что вы там хотите посмотреть?“. Она говорит, что им нужно удостовериться, что у вас там нет никаких кожных заболеваний, возможно, каких-то вот шрамов. Это все очень важно. И я все равно не убрала руки. Я помню, что я показала паспорт», — рассказала Ксения.
После отключения от видеозвонка девушку накрыла тревожность и она расплакалась. А через две недели ей позвонили и потребовали 20 тысяч рублей, чтобы ее данные, фото и видео удалили с сайта «Рынок шкур». Ксения начала разбираться в ситуации и выяснила, что в 2023 году администратора Telegram-канала «Рынок шкур» уже задерживали.
Интересно
Ксения выяснила, что жертвами мошенников стали около 300 девушек, многие из них — несовершеннолетние. Помимо данных самих девушек, админы выставляли информацию о родителях — на сайт попали имя, адрес и телефон мамы Ксении. Несмотря на количество жертв и обращение в органы, сайт функционирует до сих пор.
Мошенники меняют адреса и аккаунты, тем не менее продолжают свою деятельность. В апреле появилось объявление о наборе моделей — детей и взрослых — для съемок в ролике к 9 Мая. В качестве «страховки» требуют 750 рублей, которые потом якобы вернут вместе с гонораром.