Заграница станет доступнее. В Думе предложили втрое повысить лимит долгов для запрета на выезд

Депутаты Госдумы хотят увеличить минимальную сумму долга, которая может быть основанием для временного ограничения выезда за границу. Об этом сообщил 360.ru глава комитета по труду Ярослав Нилов.

«Сегодня в качестве обеспечительной меры вводят запрет на выезд должникам за рубеж. Эта мера должна касаться злостных нарушителей и серьезных должников, а не тех, кто просто не знал о неоплаченных штрафах», — пояснил Нилов.

Сейчас запрет действует при задолженности от 30 тысяч рублей, а если человек не платит больше двух месяцев — от 10 тысяч рублей. В новом законопроекте эти пороги предлагают поднять до 90 тысяч и 30 тысяч рублей, соответственно.

Нилов напомнил, что действующие лимиты ввели еще в 2017 году, когда МРОТ составлял 7,5 тысяч рублей. С тех пор он вырос до 22,5 тысяч рублей, то есть в три раза — столько же предлагается увеличить и порог долга.

«Посмотрите на те же нарушения правил дорожного движения. Когда в течение нескольких часов можно такое количество штрафов набрать, что выезд будет закрыт. В связи с этим есть предложение размер этого порога тоже увеличить, актуализировать, исходя из того, как выросли административные штрафы», — резюмировал Нилов.