Заграница станет доступнее. В Думе предложили втрое повысить лимит долгов для запрета на выезд
Нилов: выезд за границу не должен блокироваться из-за мелких штрафов
Депутаты Госдумы хотят увеличить минимальную сумму долга, которая может быть основанием для временного ограничения выезда за границу. Об этом сообщил 360.ru глава комитета по труду Ярослав Нилов.
«Сегодня в качестве обеспечительной меры вводят запрет на выезд должникам за рубеж. Эта мера должна касаться злостных нарушителей и серьезных должников, а не тех, кто просто не знал о неоплаченных штрафах», — пояснил Нилов.
Сейчас запрет действует при задолженности от 30 тысяч рублей, а если человек не платит больше двух месяцев — от 10 тысяч рублей. В новом законопроекте эти пороги предлагают поднять до 90 тысяч и 30 тысяч рублей, соответственно.
Нилов напомнил, что действующие лимиты ввели еще в 2017 году, когда МРОТ составлял 7,5 тысяч рублей. С тех пор он вырос до 22,5 тысяч рублей, то есть в три раза — столько же предлагается увеличить и порог долга.
«Посмотрите на те же нарушения правил дорожного движения. Когда в течение нескольких часов можно такое количество штрафов набрать, что выезд будет закрыт. В связи с этим есть предложение размер этого порога тоже увеличить, актуализировать, исходя из того, как выросли административные штрафы», — резюмировал Нилов.
Авторы законопроекта считают, что под ограничения часто попадают добропорядочные граждане, которые не могут вовремя закрыть долги — например, если не живут по месту прописки и не получают уведомления.
Инициатива не касается долгов по алиментам, компенсациям за смерть кормильца, причиненный вред и моральный ущерб.
Юрист по туризму Эдуард Шалоносов в беседе с 360.ru поддержал законопроект, назвав его своевременным. По его словам, действующий порог в 30 тысяч рублей морально устарел и в нынешних условиях создает ограничения для людей, которые не являются злостными должниками.
«Не должно быть такого, что какой-то судебный пристав, мальчик с юридическим образованием, отталкиваясь от суммы в законе, ограничивая человека на выезд. Этим должен заниматься только суд», — отметил юрист.
Он также подчеркнул, что повышение порога особенно актуально на фоне роста административных штрафов, из-за которых граждане могут случайно «набрать» долгов на десятки тысяч рублей. Шалоносов заключил, что с принятием закона важно обеспечить автоматическое снятие ранее наложенных ограничений, иначе человек может остаться невыездным даже после смягчения правил.