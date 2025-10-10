Российских детей решили защищать от «синих чудовищ», «злобных зайцев» и «голов из унитаза»

В Госдуме начали бороться с «синими чудовищами» и «головами из унитаза»

Депутаты Госдумы предложили избавить российских детей от «зайцев со злобной улыбкой» и игрушек в виде «синих чудовищ». Об этом сообщил РБК .

Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова отметила, что сейчас игрушки становятся инструментом гибридной войны, через который «детей отрывают от любви к Родине» и навязывают чуждые ценности.

Парламентарий обратила внимание, что куклы Monster High и Enchantimals могут вызывать у детей психические нарушения и страхи, а также пропагандируют деструктивные образы. По ее мнению, в России необходимо воссоздать институт игрушек для психологической оценки таких товаров.

Депутат Татьяна Буцкая напомнила о «чудовищах с улыбками» и «синих чудовищах», а замглавы Федеральной службы по аккредитации Максим Залазаев упомянул про «зайца со злобной улыбкой».

«У нас санитарная и социальная экспертиза есть, но нет ни педагогической, ни психологической. Это приводит к тому, что продажи вот этих синих чудовищ буквально за один месяц возрастают в миллион раз. Специально не называю их названия, потому что каждый раз мы их рекламируем, когда выходим к высокой трибуне», — добавила она.

Парламентарий заявила, что по результатам борьбы с деструктивными игрушками с полок в детских магазинов уберут «головы, которая выскакивает из унитаза» и «гробики».

В августе стало известно, что россияне потратили 3,6 миллиарда рублей за полгода на покупки лабубу.