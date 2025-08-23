Россияне потратили на покупки лабубу 3,6 млрд рублей за полгода

Траты россиян на покупки игрушек лабубу за первые шесть месяцев 2025 года составили почти 3,6 миллиарда рублей. За первые полугодие продавцы реализовали 4,25 миллиона мягких монстров. Об этом со ссылкой на исследование аналитического центра Platforma сообщил журнал Forbes .

Специалисты в своих расчетах использовали данные «Яндекс Wordstat» о запросах и информацию о безналичных платежах покупателей.

Пик поиска точек продаж лабубу в интернете пришелся на июнь, когда количество запросов выросло до 6,2 миллиона.

Самый большой объем продажи игрушек пришелся на 27 июня, когда продавцы реализовали 480 тысяч единиц игрушек на общую стоимость 155 миллионов рублей.

Лидерами по запросам и покупкам стали Москва (580 тысяч запросов и 10% общероссийского процента закупок) и Санкт-Петербург (252 000 запросов).

Кроме того аномальный спрос на лабубу возник в Дагестане, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Цены на мягких монстров с начала года существенно снизились с 1493 рублей весной до 783 рублей с наступлением лета. Эксперты объяснили резкое падение ростом доли игрушек в бюджетном ценовом сегменте.

Только в мае россияне оставили на маркетплейсах более двух миллионов рублей для покупок лабубу. Такие данные привело агентство Moneyplace. Аналитики отметили, что один из покупателей приобрел сразу 128 брелоков, заплатив более 270 тысяч рублей.