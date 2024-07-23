Российских блогеров предложили обязать жертвовать деньги на соцпроекты

«Коммерсант»: АБА предложила обязать блогеров выделять 5% рекламы на соцпроекты

Фото: РИА «Новости»

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) заявила о намерении обязать инфлюенсеров отдавать 5% годового объема рекламы под социальный контент. Об этом сообщил «Коммерсант».

По мнению ассоциации, это решение увеличит количество социально значимого контента в блогосфере и поддержит благотворительные проекты.

В АБА подтвердили, что организация уже занимается подготовкой законопроекта.

«Для рекламного рынка наша идея — не нововведение, так как на законодательном уровне это уже должны делать все другие рекламораспространители», — процитировал RT представителя ассоциации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин предложил обязать блогеров лицензировать продажу образовательных курсов. По его мнению, это нововведения поможет россиянам получать качественные услуги и меньше сталкиваться с мошенниками. Парламентарий добавил, что бесплатные тренинги лицензировать не нужно.

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