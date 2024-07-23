Депутат Сипягин призвал лицензировать продажу образовательных курсов от блогеров
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин указал на необходимость лицензирования продажи образовательных курсов от блогеров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам депутата, данные меры позволят гражданам получать качественные услуги. Необходимо исключить ситуации, когда деньги оказались потрачены впустую, пояснил он.
«Нужно ввести барьер в виде лицензии, который существует у всех образовательных структур», — отметил парламентарий.
На его взгляд, регламентировать бесплатные тренинги не следует.