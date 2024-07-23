Депутат Сипягин призвал лицензировать продажу образовательных курсов от блогеров

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин указал на необходимость лицензирования продажи образовательных курсов от блогеров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, данные меры позволят гражданам получать качественные услуги. Необходимо исключить ситуации, когда деньги оказались потрачены впустую, пояснил он.

«Нужно ввести барьер в виде лицензии, который существует у всех образовательных структур», — отметил парламентарий.

На его взгляд, регламентировать бесплатные тренинги не следует.

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте