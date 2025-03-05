Минтранс Подмосковья призвал ездить на зимней резине из-за возможной гололедицы

Подмосковных водителей призвали ездить на зимней резине из-за перепадов температуры. Им порекомендовали быть внимательными на дорогах и не превышать скорость.

Как сообщили в региональном Минтрансе, в ближайшие дни в Подмосковье установится устойчивая плюсовая температура. При этом водителям не рекомендуют менять резину на летнюю. Из-за того, что ночью температура снижается до нуля, на дорогах может образоваться гололедица.

«По прогнозам устойчивый плюс, комфортный для смены резины, ожидается в конце марта», — сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что количество транспорта на дорогах увеличивается. Водителей призвали быть внимательными и осторожными. Следует соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и замедляться рядом с пешеходными переходами.