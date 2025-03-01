Российские женщины назвали способы избавления от ненужных подарков

Самым популярным подарком для российских женщин стали деньги или сертификаты в магазины или салоны красоты. Об этом со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выбери.ру» сообщили «Известия» .

Авторы исследования пояснили, что современные женщины изменили само отношение к подаркам, которые получают: теперь это не просто памятная вещь, а полноценный актив, имеющий цену.

Проведенный опрос показал, что 43% женщин продают полученные подарки, которые посчитали ненужными, чтобы получить за них деньги для личных целей, 29% обменивают на вещи, которые им нужны, 17% хранят до удобного момента, а 11% передаривают в надежде, что в новых руках им найдут применение.

В рейтинге самых популярных подарков лидируют деньги или сертификаты в магазины, салоны красоты и косметические клиники. Такой выбор сделали 46% респондентов.

Четверть всех опрошенных выбрала ювелирные украшения, дизайнерскую одежду и дорогую парфюмерию. Сервисы и бизнес-книги заинтересовали 17% опрошенных россиянок. На последнем месте с результатом в 12% голосов находятся бытовые приборы.

При этом 45% россиянок откладывают полученные в подарок деньги на сберегательный счет или инвестируют для получения дополнительного дохода, тратят подаренные средства на запланированные и полезные покупки 38% опрошенных.

В конце февраля сервис «Работа.ру» провел опрос среди женщин о самых перспективных профессиях потенциальных женихов. Чаще всего респонденты назвали сотрудников сектора IT и телекома, а также нефтегазовой отрасли. Сотрудники банковской сферы и финансов замкнули тройку рейтинга.