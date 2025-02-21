Россиянки перечислили сферы, где работают самые перспективные женихи

Россиянки назвали самыми перспективными женихами работников IT и телекома. Исследование провел сервис «Работа.ру», результаты появились в распоряжении RT .

«Немного отстают представители нефтегазовой отрасли (57%). Финансисты и банкиры занимают третью строчку рейтинга (37%)», — следует из опроса.

В пятерку лидеров вошли строители и работники сферы недвижимости. Порядка 21% опрошенных россиянок выбирают юристов, 18% респонденток сочли перспективными медработников и ветеринаров.

Десятку замкнули спортсмены, представители торговли и ритейла. По 8% набрали сотрудники производства и агропромышленности, деятели культуры и искусства. Меньше всего голосов набрали представители транспортной и логистической отраслей.

Всего участниками опроса стали 1800 женщин-пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее в России провели опрос о возможности привлекать женщин к тяжелому труду. Категорически против выступили 78% респондентов.