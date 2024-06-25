Новые колесные самоходные гаубицы «Мальва» передали военным

Российские войска получили партию новейших колесных самоходных гаубиц «Мальва» калибра 152 миллиметра. Они приспособлены к езде по бездорожью и экономичные в эксплуатации, сообщил Ростех .

«Мальву» создали на базе шасси БАЗ, обеспечили полным приводом, мощным дизельным двигателем, режимом «одновременный огневой налет» и возможностью автоматизированного расчета параметров стрельбы. Боезапас гаубицы рассчитан на 30 выстрелов.

По информации разработчиков, установка предназначена для ударов по командным пунктам, системам ПВО, колоннам техники и другим объектам противника. «Мальва» более маневренная, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу, и экономичная в использовании. Перевозить ее можно в грузовом отсеке самолета Ил-76.

Государственные испытания новинки завершились в 2023 году. «Мальва» от Ростеха стала первой в России колесной самоходной артиллерийской установкой.