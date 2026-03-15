Российские ученые выявили необычную особенность тревожных людей

Тревожные люди сильнее считывают и нередко преувеличивают негативные эмоции окружающих, особенно если смотрят не на одного человека, а на группу. К такому выводу пришли сотрудники Лаборатории психофизиологии эмоций НИУ ВШЭ, сообщила пресс-служба вуза.

Во время эксперимента добровольцы сначала оценивали фотографии отдельных людей и групп с нейтральными лицами. Задачей участников было определить, насколько сильно на снимках читались страх или гнев. Затем исследователи вызвали у них тревожное состояние с помощью фрагмента фильма Ингмара Бергмана «Час волка» и снова предлагали те же задания.

Ученые заметили, что тревога изменила восприятие чужих эмоций. Испытуемые чаще видели в выражениях лиц страх или агрессию, причем особенно ярко такой эффект проявлялся при взгляде на группу. Если хотя бы несколько человек выражали негативные эмоции, наблюдатель нередко переносил это впечатление на остальных.

«Лицо — важнейший элемент социального пространства. Эмоции, выраженные через мимику, мы считываем раньше других сигналов. Это один из главных способов оценить обстановку», — пояснил автор исследования, научный сотрудник лаборатории Дмитрий Кох.

Исследователи назвали это явление усилением эмоциональной конгруэнтности. По их мнению, такой механизм мог сформироваться как защитная реакция психики. Полученные данные, по мнению ученых, призваны помочь специалистам, работающим с тревожными расстройствами, в том числе в когнитивно-поведенческой терапии.

