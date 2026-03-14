Психолог объяснил, почему людям интересна жизнь звезд

Интерес к жизни знаменитостей помогает людям расслабиться, отвлечься от быта и примерить на себя образ идеальной жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По словам психолога, зрители часто ищут ощущение близости со звездой, хотя такая связь так и останется односторонней. Знаменитости нередко становятся проекцией желаний — успеха, красоты, богатства и ярких эмоций.

«Мы видим звезду на экране неделя за неделей, нам кажется, что мы знаем ее привычки, характер. Возникает иллюзия близости и дружбы», — сказала специалист.

Наблюдение за жизнью известных людей представляет собой легкий способ переключиться и не требует серьезных интеллектуальных усилий. Кроме того, одни люди тянутся к образу успешного человека, чтобы понять, как надо жить, а другие, наоборот, успокаивают себя чужими провалами.

При этом психолог предупредила, что нездоровый интерес начинается тогда, когда собственная жизнь отходит на второй план, а человек ждет новых публикаций кумира с тревогой и сильной фиксацией.

«Здоровый интерес к звездам приносит радость и расслабление, а не тревогу и зависть», — добавила Булгакова.

Встречаются и случаи, когда популярная персона становится уже не объектом интереса, а жертвой агрессии и угроз со стороны бывших поклонников. Так, множество пользователей атаковали соцсети певицы Ларисы Долиной в период судебных разбирательств о продаже квартиры в Москве. Певица заявила, что она всех простила, идет дальше и не держит зла на тех, кто желал смерти ей и ее семье.