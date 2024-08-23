Российские туристы массово поедут в Турцию в октябре и ноябре
TURSAB: Турция ожидает большой поток туристов из России осенью
В Турции надеются, что туристы из России массово будут приезжать еще в октябре и ноябре из-за продления туристического сезона. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкая.
По его словам, турсезон в 2024 году продлят из-за жары, поэтому власти предположили, что поток путешественников из России в Турцию продолжится осенью.
«Туроператоры также организовали новые рейсы и увеличили мощности по этому направлению», — отметил Баглыкая.
Турецкие власти не ожидают значительных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на показатели, аналогичные прошлым годам, сообщил агентству источник в министерстве культуры и туризма страны.
Ранее турэксперт Мальцев рассказал, что ожидается заметное снижение цен на поездки в Турцию осенью. Также руководитель турфирмы Наталия Ансталь сообщала, что турецкие отели, несмотря на активное обсуждение идеи, не смогут отказаться от системы «все включено». Причиной стал страх лишиться большей части туристов.