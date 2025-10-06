Российские таможенники пресекли контрабанду золота в Армению

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Минеральных Вод пресекли контрабанду лома золотого металла на сумму 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

В ручной клади девушки нашли полиэтиленовый пакет с деталями ювелирных изделий, кольцами и цепочками общим весом один килограмм. Женщина пояснила, что товар везла для изготовления украшений.

Нелегальный товар в Армению пытались вывести 22-летняя россиянка, в ходе оперативно-разыскных мероприятий ее задержали.

Экспертиза установила, что это лом ювелирных изделий и отходы от их производства, которые содержат 650 граммов чистого золота.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Контрабанда стратегически важных ресурсов» и «Приготовление к преступлению». Ей грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее московские таможенники пресекли вывоз древних золотых монет в Будапешт.