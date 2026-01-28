Российские студенты назвали лучших работодателей в промышленности

В России сформировали новый рейтинг лучших работодателей в сфере промышленности. В основе топа FutureToday — итоги опросов более 20 тысяч студентов из 30 ведущих вузов страны.

Рейтинг FutureToday считается самым масштабным исследованием отечественного рынка труда и карьерных предпочтений студентов вузов нашей страны.

По словам респондентов, при выборе места работы они обращают особое внимание на три фактора:

возможность профессионального развития;

уровень зарплаты;

надежность работодателя.

В десятку лидеров рейтинга вошла в том числе «Газпром нефть», заняв второе место среди промышленных компаний. В столице выпускники учебных заведений могут построить карьеру по востребованным специальностям на Московском НПЗ.

Компания создала образовательную экосистему «Лига вузов», в которую входит 48 высших учебных заведений из России, ОАЭ, Индии и Китая. Будущих специалистов готовят по разным направлениям, среди которых цифровое моделирование, экономика, робототехника.

Практики и стажировки на Московском НПЗ «Газпром нефти» каждый год проходят сотни студентов, после завершения учебы многие из них получают приглашение на работу.

Для адаптации молодых специалистов есть система наставничества с участием опытных сотрудников и специальная обучающая программа. Она помогает познакомиться с корпоративной культурой, развить гибкие навыки и подготовиться к участию в кейс-чемпионатах и научно-технических конференциях.