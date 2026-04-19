Российские стандарты на кофе назвали несложными и удобными для бизнеса

Поставщикам кофе комфортно работать на российском рынке, потому что ГОСТы на кофе не содержат завышенных требований. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель кофейной компании Macondo из Санкт-Петербурга Алехандро Хилон.

«Стандарты на кофе довольно комфортные. Мы работаем в соответствии с ГОСТами. Соблюдать их совсем несложно: нужно просто выполнять базовые требования», — сообщил он.

Бизнесмен поставляет зеленый кофе из Колумбии в Россию. Он позитивно оценил, что для импорта этого товара не требуется готовить большой пакет сопроводительной документации.

В случае с обжаренным кофе фитосанитарные требования несколько выше. Однако, по словам Хилона, благодаря российским ГОСТам работать в России поставщику кофе комфортнее, чем в Евросоюзе или США, где ограничений больше.

