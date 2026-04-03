Кофейный завод в Рузе повысит выработку по нацпроекту

Подмосковный производитель «Московская кофейня на паяхъ» присоединился к федеральной программе «Производительность труда». Она направлена на повышение эффективности предприятий.

Компания из Рузы, входящая в число ведущих игроков кофейного рынка России и отмеченная десятками профессиональных наград, рассчитывает с помощью участия в проекте улучшить ключевые производственные показатели.

Старт работы в рамках инициативы был дан на специальном совещании. В качестве пилотного направления выбрали производство сублимированного кофе — именно там планируют внедрить первые изменения.

Предприятию предстоит оптимизировать производственные процессы, сократив время их выполнения примерно на 10%, уменьшив объем незавершенной продукции, а также повысив производительность труда сотрудников более чем на 15%.

В компании рассчитывают, что участие в проекте позволит системно пересмотреть организацию работы, внедрить современные управленческие решения и повысить общую эффективность производства.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поддерживают подобные инициативы и ожидают, что полученный опыт станет ориентиром для других предприятий агропромышленного сектора региона.