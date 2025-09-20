Российские школьники победили на международной экологической олимпиаде

Российские школьники стали победителями Международной олимпиады по вопросам изменения климата и экологии IOCE. Об этом сообщило Минпросвещения России .

«На федеральной территории „Сириус“ завершилась международная олимпиада, посвященная вопросам изменения климата и проблемам экологии. Российская команда стала первой в командном зачете», — говорится в сообщении.

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил ребят и их наставников с победой. Он отметил, что олимпиада направлена на поиск решений реальных экологических и климатических проблем, а успех российской команды говорит о высоком уровне знаний и умении разбираться в глобальных научных вопросах.

Кравцов подчеркнул, что школьники показали отличную подготовку и достойно представили страну.

