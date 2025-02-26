Российские производители аналогов «Оземпика» усилили контроль за безопасностью

Российские производители аналогов препарата против ожирения и сахарного диабета «Оземпик» на основе семаглутида — компании «Герофарм» и «Промомед» — наладили систему контроля безопасности лекарств и отслеживают все нежелательные реакции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе производителей.

В «Герофарме» рассказали, что уделяют внимание контролю безопасности лекарственных средств с помощью системы фармаконадзора, работающей по стандартам GVP.

«Компания отслеживает все нежелательные реакции, отсутствие эффекта и неправильное применение препарата с момента получения регистрации на „Семавик“ и „Семавик Некст“», — отметили в компании.

Представители производителей добавили, что собирают информацию путем мониторинга сайтов регуляторных агентств, источников с научной литературой, официальных писем регуляторных органов, прямых обращений врачей и пациентов в фармаконадзор.

Ранее стало известно, что более 80 британцев умерли от препаратов для похудения, включая «Оземпик».