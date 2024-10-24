Российские приложения для смартфонов решили защитить от дискриминации

В Государственную думу внесли на рассмотрение законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

Парламентарий отметил, что днем ранее Сбербанк выпустил в App Store новое приложение, но его опять удалили. Поэтому депутаты выступили с инициативой, чтобы отечественным банкам не пришлось постоянно создавать новые сервисы.

«Наш законопроект предполагает, чтобы на всех продаваемых в нашей стране устройствах была возможность установить российский магазин приложений RuStore. Для Apple это технически решаемая задача, компания уже выполнила закон о „приземлении“ в 2022 году», — написал Хинштейн.

Во вторник, 22 октября, новое официальное приложение «Сбера» «Бюджет Онлайн» появилось в App Store. Однако уже на следующий день его удалили.