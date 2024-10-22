Приложение «Сбера» вернулось в App Store

В магазине приложений App Store для смартфонов на платформе iOS появилась официальная версия сервиса «СберБанк Онлайн» — «Бюджет Онлайн». Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбер» призвал владельцев iPhone установить новую версию приложения «СберБанк Онлайн». В банке предупредили, что старые в ближайшее время прекратят работу и войти в них не получится.

До конца 2024 года новых версий сервиса в App Store не появится. Для входа в приложение понадобится номер действующей карты «Сбера».

В App Store в 2023 году появились три фейковых приложения банка. Разработчики софта для подбора авто, получения займов и генерации изображений пытались за счет большого количества скачиваний повысить их рейтинг. Один из приложений занял 19-е место в топе бесплатных приложений для iOS.