Российские нейрохирурги получили госпремию в области науки и техники

Высокую награду вручили коллективу ученых за достижения в нейрохирургии. Об этом сообщил ТАСС .

Государственную премию России в области науки и техники за прошедший 2025 год получили директор Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор центра нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев и его заместитель Николай Коновалов.

Таким образом были отмечены их достижения в создании новых методов лечения заболеваний центральной нервной системы. Российские медики успешно оперируют пациентов с опухолями, аневризмами, инсультами и другими тяжелыми заболеваниями. Они создали новую российскую школу нейрохирургии.

Также Госпремию получили ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, бывшая омбудсмен Татьяна Москалькова, режиссер Андрей Кончаловский и другие. В области науки и технологий вручили семь премий.