Российские космонавты смогут проводить на орбите до года

Глава Роскосмоса: полеты российских космонавтов на орбиту могут продлить до года

Экспедиции российских космонавтов на орбиту могут в будущем продлить до одного года. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.

Сейчас экипажи могут находиться в космическом пространстве до 270 суток.

«Я думаю, что мы и до года доведем спокойно», — сказал Баканов, в ответ на вопрос президента о возможной продолжительности полетов.

Глава Роскосмоса пояснил, что продлить срок экспедиций раньше мешал уровень радиации. После запуска спутника «Бион» специалисты получили новые данные и в прошлом году приняли окончательное решение по наклонению орбиты.

«Радиация оказалась выше, наша задача — увеличивать миссию, чтобы люди как можно дольше могли находиться на орбите», — сказал Баканов.

Во время встречи президент отметил, что космическая отрасль России чувствует себя вполне уверенно, несмотря на накопившиеся проблемы. Только за прошлый год госкорпорация отправила на орбиту 97 аппаратов, совершив 17 запусков носителей.