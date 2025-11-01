Российские компании увеличили наем работников одной категории

В этом году российские компании значительно увеличили привлечение внештатных сотрудников. Это произошло из-за роста издержек и желания сэкономить на налогах и страховых взносах. Об этом сообщила газета «Известия» .

По данным Росстата, в сентябре 2025 года в российских компаниях, не считая малый и средний бизнес, работали почти 33 миллиона человек. Еще более двух миллионов были заняты вне штата: около 600 тысяч — по совместительству, а 1,6 миллиона — по договорам гражданско-правового характера.

«Согласно статистике, число штатных работников и совместителей за восемь месяцев практически не изменилось. Однако занятость по гражданско-правовым договорам резко набрала обороты — объем таких контрактов вырос почти в 1,5 раза относительно 2024-го, когда этот сегмент, наоборот, сократился на 2%», — отметили журналисты.

За последние два десятилетия количество работников по договорам гражданско-правового характера увеличилось вдвое. Их доля в общей занятости также выросла, достигнув почти 5%.

По данным Росстата, больше всего занятых по ГПХ в этом году приходилось на торговлю, финансовую сферу, здравоохранение и образование.

«По разным оценкам, сотрудник на ГПХ может обойтись бизнесу на 30–50% дешевле, чем штатный», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ранее экономист Юрий Шедько отметил, что при отмене самозанятости компании могут перейти на договоры ГПХ. По его мнению, если бы самозанятость была отменена, это не решило бы проблему подмены трудовых отношений. Компании просто перешли бы на договоры гражданско-правового характера, удерживая 13% налога на доходы физических лиц.