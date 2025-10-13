Экономист Шедько отметил, что при отмене самозанятости компании могут перейти на договоры ГПХ

Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что проблема подмены трудовых отношений не исчезнет даже в случае отмены режима самозанятости.

«Отмена самозанятости не устранила бы подмену трудовых отношений, а лишь изменила форму обхода — большинство компаний перешли бы на договоры ГПХ с удержанием 13% НДФЛ», — отметил Шедько.

По его мнению, такое решение не привело бы к увеличению числа трудовых договоров, так как это невыгодно для работодателей. Также это не обеспечило бы автоматического начисления страховых взносов без принятия соответствующего закона.

Ранее Совет Федерации рекомендовал правительству проработать вопрос о досрочном завершении эксперимента по налогу на профессиональный доход в 2026 году, но правительство заявило, что до 2028 года правила для самозанятых не изменятся.