Российские киберспортсмены отказались от турниров по игре League of Legends

RTVI: в РФ не будут проводить турниры по League of Legends из-за пропаганды ЛГБТ

Российские киберспортсмены не станут участвовать в турнирах по игре League of Legends и Valorant, так как там есть ЛГБТ* -персонажи. Об этом заявил президент российской Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит, его процитировал RTVI .

Он объяснил, что российские организаторы турниров не запрещали соревнования по американской игре. Смит напомнил, что компания-разработчик Riot Games активно продвигает ЛГБТ*-направления, что противоречит российским законам. Эксперт добавил, что разработчики намеренно делают интересных героев геями * и лесбиянками *.

«Они вводят персонажей, которые чуть-чуть поинтереснее. Ими начинают фанатеть большое количество людей», — указал он.

Ранее российские киберспортсмены отказались выступать в нейтральном статусе на чемпионате мира IESF. Соревнования будут проходить в Эр-Рияде с 11 по 19 ноября.