Российские киберспортсмены не выступят на IESF World Championship 2024 | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:59 Российские киберспортсмены не выступят на IESF World Championship 2024

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Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира IESF без флага и гимна. Как напомнил сайт Esports.ru, турнир с призовым фондом в 210 тысяч долларов пройдет в Саудовской Аравии в ноябре.

IESF World Championship 2024 — чемпионат мира среди национальных команд по самым популярным компьютерным дисциплинам. Соревнования пройдут в Эр-Рияде с 11 по 19 ноября.

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Однако российским спортсменам разрешили участвовать в турнире только под нейтральным флагом и в нейтральной форме. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в ответ на это условие заявил, что команда не снимается с турнира, но и отказываться от российской символики не намерена.

Подобные ограничения уже пытались ввести, но затем их отменили после голосования международной делегации.

Ранее Россия провела свои «Игры будущего» — фиджитал-соревнования, сочетающие классический и киберспорт. Первые турниры прошли с огромным успехом, за ними следили зрители из более чем 100 стран. Россия снова доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе.

Подробнее об этом и другие актуальные новости киберспорта можно найти на Esports.ru.

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