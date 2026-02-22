Российские IT-специалисты прибегают к разным хитростям, чтобы найти работу

Baza: айтишники в России не могут найти работу

Российские IT-специалисты прибегают к разным хитростям, чтобы получить хоть какую-то работу. Новое явление на рынке труда связано с дефицитом вакансий для опытных программистов, сообщил телеграм-канал Baza .

«Многие релоканты-айтишники вернулись в Россию и принялись за активный поиск работы, а занимающие „теплые места“ сотрудники, понимая ситуацию, держатся за своего работодателя», — написали авторы публикации.

Нужны специалисты со средним уровнем навыков — миддлы. Компании предпочитают не нанимать более опытных специалистов — сеньоров, которым нужны более выгодные условия.

Соискатели-айтишники, придумали способ заполучить заветную должность: они переделывают резюме. Так специалисты получают средние позиции, где работа проще и ответственности меньше. Некоторые из них даже умудряются совмещать две-три ставки. В итоге они зарабатывают больше, чем на одной престижной позиции.

Начинающие айтишники, или джуны, сталкиваются с противоположной ситуацией на рынке труда.

«Это люди, которые прошли быстрые курсы по IT. Как правило, такие претенденты ищут легкие деньги и считают, что можно не работать. Их берут. А позже выясняется, что этот „специалист“ ничего не умеет», — рассказал Go-разработчик крупной российской IT-компании Иван.

В 2025 году со сложностями в поиске работы столкнулись 66% IT-специалистов, а еще 42% признались в заморозке заработных плат. Компании стали предъявлять более высокие требования к уровню знаний, опыту и профессиональным навыкам соискателей.