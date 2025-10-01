Российские богачи с начала года стали богаче почти на 20 млрд долларов

Bloomberg: состояние российских богачей с начала года выросло почти на $20 млрд

Состояние самых состоятельных предпринимателей России с января этого года возросло на 19,681 миллиарда долларов, следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Он рассчитывается в том числе рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Согласно данным издания, соучредитель Telegram Павел Дуров с января увеличил капитал на 4,82 миллиарда долларов, достигнув 15,8 миллиарда. Состояние владельца акций ведущей железорудной компании «Металлоинвест» Алишера Усманова выросло на 3,22 миллиарда и составило 16,4 миллиарда.

При этом основатель «Северстали» Алексей Мордашов получил 3,41 миллиарда, теперь его состояние — 26,6 миллиарда долларов.

Больше всего убытков понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин — его активы сократились на 3,17 миллиарда долларов, опустившись до отметки 22,7 миллиарда.

