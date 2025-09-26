Богатым россиянам предложили отправиться в «бомж-тур» на три дня

В Тюменской области предложили состоятельным людям отправиться в необычный тур: на три дня погрузиться в жизнь бездомного. Об этом сообщило Ura.ru .

Разработавший такое предложение мужчина давно занимается организацией туров в ХМАО: он запустил уже несколько проектов, среди которых — отправка зумеров в деревню.

«Сейчас я разработал новую концепцию — дауншифтинг-тур для богатых людей», — поделился сибиряк.

На три дня он предлагает потенциальным клиентам побыть бездомными: спать на улице — на теплотрассе или картонной коробке, покупать еду на подаяния или добывать ее самостоятельно и пытаться заработать на жизнь. «Бомжей» будет сопровождать инструктор, а при желании все их приключения зафиксируют на фото или видео.

Мужчина заверил, что туром уже заинтересовались чиновники и политики из-за возможности «перезагрузиться». Предприниматель рассчитывает в будущем сделать такую услугу доступной и для представителей среднего класса, которые хотят получить новые впечатления.