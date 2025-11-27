Российские авиакомпании хотят заставить платить за овербукинг: главное о проекте

Авиакомпании необходимо обязать выплачивать денежную компенсацию пассажирам, которые не смогли улететь оплаченным рейсом из-за овербукинга. Об этом в письме главе Минтранса Андрею Никитину заявили депутаты от «Новых людей». Копия документа появилась в распоряжении 360.ru.

Парламентарии напомнили, что надежность авиаперевозок и соблюдение прав пассажиров является важным фактором развития внутреннего туризма и мобильности россиян. По их словам, зачастую граждане сталкиваются с овербукингом — авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолете.

«В результате граждане, имеющие на руках оплаченные билеты, получают отказ в посадке, что приводит к срыву отпусков, командировок и потере стыковочных рейсов», — уточнили в письме.

Согласно закону, авиакомпания должна компенсировать убытки, но на деле пассажирам приходится получать выплаты через жалобы и судебные разбирательства.

«Авиакомпании нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс, пользуясь тем, что большинство граждан не готовы тратить время и ресурсы на получение средств», — добавили в документе.

Депутаты призвали защитить права пассажиров и ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине овербукинга.

По их мнению, размер компенсации должен составлять 100% от стоимости билета. Перевозчику следует отправлять деньги пассажиру в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд.

Ранее за сверхбронирование оштрафовали работающую под брендом S7 авиакомпанию «Сибирь» . Перевозчик не предоставил места четырем пассажирам, направлявшимся из Новосибирска в Абакан и Иркутск.