Российская блогерша продала ношеное белье анонимному поклоннику

Фотография из бани в нижнем белье привела к неожиданному заработку блогера Анастасии Буквецкой. На своей странице в Instagram* девушка сообщила, что получила анонимное сообщение от неизвестного поклонника, который предложил ей 50 тысяч рублей за ее ношеные трусы.

Буквецкая не растерялась. Она показала, как положила свое белье в посылку и в качестве бонуса добавила тюбик вазелина. После блогер показала, что на ее счет поступила обещанная оплата.

В комментариях пользователи пошутили, что девушка позаботилась о клиенте, а также намекнули, что трусы нужно было положить в герметичный пакет, чтобы они не выветрились.

В середине января издание «Пост Ньюс» сообщило, что рынок продажи ношеного женского белья в России набрал значительные обороты. По данным авторов материала, в основном такие заказы делают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, которые имеют высокооплачиваемую работу.

Психиатр Василий Шуров в комментарии редакции объяснил, что речь идет прежде всего о мужчинах, склонных к фетишизму, которых возбуждает обладание использованными предметами одежды, особенно если они принадлежали знаменитостям.

