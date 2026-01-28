Психиатр Шуров охарактеризовал покупателей ношеного белья как фетишистов

Мужчины в возрасте от 25 до 45 лет — основные покупатели на рынке ношеного белья в России, сообщила представительница «Постньюс» . Среди них много представителей IT-сферы и бизнеса, а также людей, занимающих руководящие должности или имеющих хорошо оплачиваемую работу.

«Многие общаются максимально нейтрально: договорились об условиях, оплатили, получили заказ — и на этом все. Другим же важно, чтобы с ними поговорили», — поделилась наблюдениями девушка. Она отметила, что некоторые клиенты отказываются от покупки в последний момент, особенно если речь идет о товарах с тематикой аниме.

Психиатр Василий Шуров охарактеризовал покупателей ношеных вещей как фетишистов. По его мнению, некоторых из них возбуждает факт обладания использованными предметами одежды, особенно если они принадлежали знаменитостям.

Практикующий психолог Илья Ахметов полагает, что такой формат покупок удовлетворяет несколько потребностей покупателей: в близости, внимании, признании и ощущении собственной значимости. «Вещь становится символом — чем-то личным, интимным, связанным с телом, эмоциями и образом владельца, чего нельзя получить в обычном магазине», — отмечает специалист.