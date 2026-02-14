Россиянку оштрафовали за слово в интернет-споре

РИА «Новости»: женщину оштрафовали за слово «дура» в интернет-споре

Российский суд на три тысячи рублей оштрафовал женщину за оскорбительные сообщения в ходе спора в интернете. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Конфликт между двумя женщинами произошел в чате, где пользователи раздают вещи бесплатно. Администратор заблокировала одну из участниц, потому что ее поведение показалось ей назойливым.

Женщина продолжила выяснять отношения с обидчицей в личном переписке, упрекнув ее в неграмотности.

«Слово дура пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь», — грубо ответила ей администратор, после чего оскорбленная женщина написала заявление в прокуратуру.

Суд назначил штраф в три тысячи рублей по административному протоколу «Оскорбление».

Ранее омский суд оштрафовал комментатора Михаила Гречанина за слово «чебуроды» в адрес хоккеистов из Казахстана в трансляции детско-юношеского матча.