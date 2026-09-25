Россиянки старше 45 лет стали чаще выбирать молодых партнеров

Россиянки старше 45 лет стали чаще искать себе в партнеры молодых мужчин. Об этом ЕАН рассказала основатель екатеринбургского агентства знакомств и школы построения отношений «Встретимся в Восемь» Елена Толкачева.

По словам эксперта, современные женщины стали больше следить за собой: спорт и косметология позволяют 45-летним выглядеть иначе, чем раньше. При этом мужчины после 45 часто выбирают спокойный домашний образ жизни. Из-за этого женщине бывает сложно найти ровесника с похожим ритмом жизни.

Мужчины также меняют привычки и часто выбирают партнерш моложе себя. Эксперт Толкачева отметила, что такие союзы требуют особой работы из-за разницы в ритме жизни, здоровье и карьерных ожиданиях.

«За годы практики я не встречала ни одной счастливой пары с большой разницей в возрасте. Да, они могут прожить вместе долго, но обычно женщина уходит, чувствуя, что она в расцвете сил, а мужчина изменился», — пояснила эксперт.

Толкачева подчеркнула, что возраст — лишь цифра. Главное — совпадение ценностей и взглядов на будущее.