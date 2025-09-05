Психолог Сурина назвала трехмесячные отношения оптимальным временем для совместного проживания

Кризисный психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина в беседе с «Москвой 24» поделилась советами о том, когда лучше начинать совместное проживание. Она считает, что через три месяца после начала отношений можно съехаться, чтобы лучше узнать друг друга в быту.

Сурина подчеркнула, что на начальном этапе отношений на людей «еще влияют гормоны», что облегчает принятие недостатков партнера.

Кроме того, психолог рекомендует не откладывать вступление в брак и считает оптимальным сроком для этого 1,5 года с момента начала романтической связи. Если мужчина не делает предложение к этому времени, женщине стоит начать разговор о будущем, советует Сурина.

Психолог рекомендует избегать прямых вопросов о браке, так как они могут звучать грубо, но если избранник уходит от разговора, стоит задуматься о продолжении таких отношений.