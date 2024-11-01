«Главная цель семьи — любовь». В РПЦ раскритиковали потребительство Запада
Легойда: государство должно материально поддерживать семьи с детьми
Власти должны материально поддерживать семьи детьми, чтобы рождаемость в России повышалась. Об этом 360.ru рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Я бы не недооценивал этот фактор. Я очень хорошо помню, когда на Всемирном Русском Народном Соборе год назад выступали многодетные родители и говорили о том, что многодетная семья не может жить в маленькой квартире, это очень тяжело. Поэтому конечно, хотелось бы, чтобы государство максимально старалось создавать достойные жилищные условия для таких семей», — сказал Легойда.
Навязанные ценности
Правильные установки в обществе помогает сформировать культура. По мнению главы Синодального отдела, поддерживать моральные принципы можно с помощью кинематографа, телевидения, интернет-проектов.
«Людям надо показывать, что те ценности, о которых мы говорим, во-первых, живые, и, во-вторых, органичны нам в отличие от долгое время навязываемых нам западных ценностей общества потребления», — подчеркнул он.
Дети — плод любви
Легойда также объяснил свое высказывание о том, что «россияне не хотят иметь детей, поскольку не умеют любить».
Я говорил о том, что главной целью семьи, с христианской точки зрения, является любовь, а дети — это естественный плод любви. И на вопрос о том, что люди не умеют любить, я сказал, что, конечно, не все умеют, потому что это очень сложно.
Владимир Легойда
Статистика тех же разводов, добавил Легойда, убедительно говорит о том, что многие не умеют любить: то есть видеть в отношениях прежде всего другого человека, а не только себя.
«Но если говорить о том, почему люди не хотят иметь детей, причины могут быть самыми разными», — отметил он.
Обойдемся без советов
Также Легойда обратил внимание, что пастор не должен давать советы людям, у которых, например, есть трудности с деторождением, а поддерживать их, не позволять пасть духом.
«Это самое главное. Конечно, бывают ситуации, когда человеку очень сложно помочь. Один священник в начале XX века сказал: „Как утешить плачущих? Плакать вместе с ними“», — резюмировал собеседник 360.ru.
Ранее депутаты подготовили изменения в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Речь идет о трех исключениях: если отказ от деторождения связан с медпоказаниями, религией или материальными трудностями.