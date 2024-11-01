Власти должны материально поддерживать семьи детьми, чтобы рождаемость в России повышалась. Об этом 360.ru рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Я бы не недооценивал этот фактор. Я очень хорошо помню, когда на Всемирном Русском Народном Соборе год назад выступали многодетные родители и говорили о том, что многодетная семья не может жить в маленькой квартире, это очень тяжело. Поэтому конечно, хотелось бы, чтобы государство максимально старалось создавать достойные жилищные условия для таких семей», — сказал Легойда.

Навязанные ценности

Правильные установки в обществе помогает сформировать культура. По мнению главы Синодального отдела, поддерживать моральные принципы можно с помощью кинематографа, телевидения, интернет-проектов.

«Людям надо показывать, что те ценности, о которых мы говорим, во-первых, живые, и, во-вторых, органичны нам в отличие от долгое время навязываемых нам западных ценностей общества потребления», — подчеркнул он.

Дети — плод любви

Легойда также объяснил свое высказывание о том, что «россияне не хотят иметь детей, поскольку не умеют любить».