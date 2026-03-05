Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

Агентство ORO: самым желанным подарком на 8 марта в 2026 году стали деньги

Российские женщины назвали самым желанным подарком на 8 Марта деньги. Об этом РИА «Новости» рассказали в агентстве маркетинговых исследований ORO.

Согласно исследованию, 60% опрошенных отдают предпочтение наличным, 57% — цветам, 51% — косметике и парфюмерии. При этом аналитики отмечают, что с возрастом приоритеты немного смещаются.

Девушки младшего возраста чаще всего называют самым желанным подарком цветы. Женщины постарше отдают предпочтение деньгам.

Около 78% россиянок считают практичность главным критерием при выборе подарка. Среди состоящих в браке этот показатель выше.

На втором месте оказалась персонализация. Важность индивидуального внимания и учета личных предпочтений отметили 70% опрошенных.

В целом большинство женщин остаются довольны подарками на 8 Марта.

Больше половины россиянок заявили, что полученные презенты часто соответствуют ожиданиям. Доля полностью довольных выросла за год с 17 до 24%.

