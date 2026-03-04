Не то, о чем должны мечтать: Милонов призвал российское ТВ не показывать фильм «Красотка»

Российским телеканалам стоит снять с эфира фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в преддверии 8 марта, а лучше — демонстративно уничтожить все его копии. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Американские фильмы про проституток — это не то, о чем должны грезить наши женщины. Жизнь путаны заканчивается не в объятиях Ричарда Гира, а в морге с перерезанной шеей или сифилитической гангреной», — заявил он.

Месяц назад эпатажный парламентарий отметился очередным визитом в нелегальный публичный дом — на этот раз в центре родного Санкт-Петербурга. Вместе с активистами он провел воспитательные беседы и передал жриц досуга в руки приехавших сотрудников полиции.