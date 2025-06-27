Россиянки начали скупать «биопортреты» из раскрашенной плесени с подмышек

Shot: в России появился тренд на портреты из плесени

В России начали набирать популярность «биопортреты», которые создаются с помощью бактерий, собранных из подмышек, пупка и носа человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Девушки, мечтающие о необычном украшении интерьера, собирают микробиомы ватными палочками, протирая ими кожу около носа, на лбу, шее, под мышками и в районе пупка, и после этого передают материал «биохудожнику». Из полученных бактерий в чашке Петри выращивается плесень.

Для придания красоты в микроорганизмы подмешивают краску и косметику. Чтобы «картина» держалась дольше, ее заливают эпоксидной смолой. По данным канала, стоимость одного «портрета» составляет примерно 314 000 рублей.

Ранее среди подростков стал набирать популярность опасный тренд с ожогами. Вдохновившиеся роликом в TikTok, школьники химически обжигают себе руки дезодорантами, чтобы обратить на себя внимание.