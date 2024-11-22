Россиянки начали лечить боли в шее с помощью оргазмотерапии

По информации источника канала, наставниками выступают мужчины без медицинского образования. Они называют себя энерготерапевтами и обещают привести к экстазу любую женщину.

Эти так называемые наставники уверяют пациенток, что разгоняют внутри их тела волну энергии, которая погрузит женщину в транс и вызовет бесконтрольный оргазм. Благодаря ему уходят все болезни и негатив, возвращаются сексуальность, женственность и красота.

Также мужчины уверяют клиенток, что оргазмотерапия исцеляет мочеполовую и репродуктивную системы, избавляет от зажимов и болей в пояснице, плечах и шее.

За один сеанс они просят от 40 тысяч рублей. По индивидуальной программе они готовы работать за 150 тысяч рублей.

Ранее в Польше осудили мужчину, обещавшего женщинам вылечить рак с помощью оргазма.