Испанский граф и тесть Антонио Бандераса. Поляк обещал женщинам вылечить рак с помощью оргазма

В Польше осудили лжеграфа, обещавшего женщинам вылечить рак с помощью оргазма

Фото: Freepik

В Польше завершился судебный процесс над 62-летним Здзлиславом М., выдававшем себя за испанского аристократа и тестя Антонио Бандераса. Его обвинили в серии мошенничеств и приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы, сообщило издание TVN24.

Мужчина работал сварщиком, но выдавал себя за испанского графа, тестя голливудского актера Антонио Бандераса, а также владельца клиники под Женевой. Кроме того, аферист утверждал, что способен вылечить рак с помощью оргазма. Поляк обещал женщинам исцеление, предлагая свои «услуги» за 1300 злотых (около 30 тысяч рублей).

Со своими будущими жертвами он знакомился в аэропортах и на вокзалах, показывал им фотографии, где он позировал на фоне частных самолетов, яхт и элитных магазинов.

Доверчивые женщины переводили ему якобы недостающие деньги на покупку авиабилетов или срочные медицинские процедуры. Аферист в ответ приглашал их в свое испанское поместье, которого у него не было. Лжеграфа задержали в Варшаве после того, как он обманул двух новых знакомых на сумму около 20 тысяч злотых.

Поляк уже имеет судимость. Несколько лет назад его осудили за «лечение» онкологических больных сексом.

Ранее в Екатеринбурге под суд попали два альфонса, которые последние несколько лет обманули 17 девушек, получив за их счет от 60 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

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