Бьюти-эксперт Федорова рассказала, что эстетика clean girl набирает популярность среди россиянок

Автор Telegram-каналов о моде «Не бьюти единым» и «Банки-склянки» Анна Федорова в интервью радио Sputnik поделилась мыслями о текущем тренде на естественность в индустрии красоты. Она отметила, что эстетика clean girl, пришедшая из TikTok, набирает популярность среди россиянок, которые предпочитают минимализм и естественность в макияже и маникюре.

Федорова считает, что стремление к естественности не окажет значительного влияния на beauty-индустрию, так как тренды быстро меняются. Она привела пример эстетики pilates girl, которая также стала популярной благодаря TikTok.

Несмотря на то что многие модницы отказываются от наращенных ресниц и перманентного макияжа, Федорова уверена, что это временное явление. По ее мнению, через несколько месяцев или лет influencers могут вновь сделать популярными наращенные ногти и ресницы.