Россиянки бросились скупать натуральные шубы

«Честный знак»: в России начали массово скупать шубы из натурального меха

В 2025 году магазины продали свыше 133 тысяч изделий, сделанных из натурального меха. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на «Честный знак».

Среди материалов, которые пользуются наибольшим спросом, остались овчина, норка, кролик, песец, лиса и нутрия.

В последние несколько лет женщины, указали в публикации, больше отдавали предпочтение экошубам. Изменения во вкусах связаны со стремлением подчеркивать эксклюзивность и подлинность, а также с трендом на возращение вечной классики.

Многие покупательницы делают выбор в пользу натуральных шуб из-за их качества и долговечности.

