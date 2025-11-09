Россиянки бросились скупать натуральные шубы
«Честный знак»: в России начали массово скупать шубы из натурального меха
В 2025 году магазины продали свыше 133 тысяч изделий, сделанных из натурального меха. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на «Честный знак».
Среди материалов, которые пользуются наибольшим спросом, остались овчина, норка, кролик, песец, лиса и нутрия.
В последние несколько лет женщины, указали в публикации, больше отдавали предпочтение экошубам. Изменения во вкусах связаны со стремлением подчеркивать эксклюзивность и подлинность, а также с трендом на возращение вечной классики.
Многие покупательницы делают выбор в пользу натуральных шуб из-за их качества и долговечности.
Ранее стилисты рассказали о другой трендовой верхней одежде на эту осень.