Стилист Кожемяк выделила в качестве новых осенних тенденций искусственные шубы

Звездный стилист, журналист и обозреватель моды Ксения Кожемяк в интервью «Вечерней Москве» поделилась рекомендациями по подбору стильной и теплой одежды на осень.

Стилист отметила, что осень — это время, когда можно создать множество разнообразных образов. Тренды предлагают разнообразные варианты для составления стильного и теплого гардероба.

Из новых тенденций стоит отметить искусственные шубы, которые позволяют надевать под них несколько слоев одежды. Хороший тренд — высокий ворот у джемперов и верхней одежды. Можно создать подобный силуэт с помощью объемного шарфа.

Еще одна модная тенденция — куртка-ватник, которая представлена в различных вариантах от классических до креативных. Отечественные дизайнеры добавляют в этот элемент одежды этнические мотивы.

Также актуально сочетание длинных теплых шорт и высоких сапог. Важно помнить об умеренности в оверсайз-стиле и избегать перебора со спортивным стилем.

Среди антитрендов эксперт выделила однотонные спортивные костюмы и чрезмерный оверсайз.