Россиянке запретили использовать сперму бойца, погибшего на СВО

В Екатеринбурге центр ЭКО запретил сожительнице бойца, погибшего в зоне спецоперации, использовать его сперму для зачатия. Об этом сообщил Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» .

Жительница Алапаевска всегда мечтала о ребенке. Несколько лет женщина и ее гражданский супруг пытались зачать ребенка, но безуспешно. Они уже решили воспользоваться процедурой ЭКО, но перед подсадкой эмбриона мужчину мобилизовали.

«К сожалению, он погиб на СВО. Теперь центр запрещает Тамаре провести процедуру ЭКО без согласия суда», — говорится в сообщении.

Биоматериал при этом имеется, так как в конце декабря 2022 года мужчина получил ранение и ему дали отпуск на месяц. За это время он подписал все согласия для проведения ЭКО и снова уехал в зону СВО. Женщине тогда подсадили первый эмбрион, но неудачно.

Во время февральского отпуска в 2024 году боец снова сдал биоматериал и все подписал. Женщина попыталась подсадить второй эмбрион через несколько месяцев, но в июне боец погиб на задании, а в клинике отказались проводить процедуру без решения суда.

При этом родственника погибшего бойца не возражают против процедуры. Гражданская супруга погибшего уже обратилась в суд.

Ранее в Сургуте гражданская супруга погибшего бойца СВО начала судиться, чтобы получить разрешение на процедуру ЭКО с использованием его спермы.