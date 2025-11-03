Россиянке насчитали коммуналку на 11,5 млн рублей за пустующую однушку

Владелице однокомнатной квартиры в поселке под Тамбовом пришел огромный счет за коммунальные услуги. За пользование водой в квартире, где никто не жил, насчитали 11,5 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «112» .

Космическая сумма появилась в квитанции за жилье площадью 33 квадратных метра.

Его хозяйка, 30-летняя Лилия, переехала из родного поселка в Ярославль, но продолжила оплачивать услуги ЖКХ.

Полученная накануне квитанция ее удивила. В документе утверждалось, что в октябре в квартире израсходовали почти 100 тысяч кубометров холодной воды.

Представители управляющей компании сообщили, что уже начали разбираться в произошедшем.

Ранее на Ксению Собчак подали в суд из-за долгов по коммуналке.